Sinner, contratto faraonico con Nike: 150 milioni di euro per dieci anni (Di giovedì 19 maggio 2022) Jannik Sinner Bologna, 19 maggio 2022 - La Nike "blinda" Jannik Sinner. Il ventenne azzurro è una delle promesse più fulgide nel panorama del tennis mondiale , e a testimonianza di ciò non ci sono ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) JBologna, 19 maggio 2022 - La"blinda" J. Il ventenne azzurro è una delle promesse più fulgide nel panorama del tennis mondiale , e a testimonianza di ciò non ci sono ...

Advertising

Gazzetta_it : #Sinner, maxi contratto con Nike: 150 milioni in 10 anni. Entra nella top 10 dei tennisti più pagati - FBiasin : “#Sinner: contratto da 150 milioni in 10 anni con la Nike” (gazza). Alla sua età mia nonna mi dava 5 mila lire “co… - solounastella : Jannik Sinner-Nike: 150 milioni in 10 anni, contratto record nel tennis - massitherock : RT @FBiasin: “#Sinner: contratto da 150 milioni in 10 anni con la Nike” (gazza). Alla sua età mia nonna mi dava 5 mila lire “così ti compr… - alto_adige : Jannik Sinner, contratto stratosferico con la Nike per 10 anni: 150 milioni di euro -