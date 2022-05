Rovigo, muore in strada il campione mondiale di pattinaggio: aveva solo 26 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) Una morte improvvisa e inaspettata: Riccardo Passarotto, campione mondiale di pattinaggio, aveva appena 26 anni e tutta una vita davanti. Il 26enne Riccardo Pasarotto è morto improvvisamente nella notte di mercoledì 18 maggio. Il giovane era stato campione mondiale di pattinaggio nel 2015. La tragedia è avvenuta in provincia di Rovigo. Intorno alle ore 21 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 19 maggio 2022) Una morte improvvisa e inaspettata: Riccardo Passarotto,diappena 26e tutta una vita davanti. Il 26enne Riccardo Pasarotto è morto improvvisamente nella notte di mercoledì 18 maggio. Il giovane era statodinel 2015. La tragedia è avvenuta in provincia di. Intorno alle ore 21 L'articolo proviene da Leggilo.org.

