Roma: Tanzilli (Federalberghi): "Puntare su grandi eventi, sfida da non perdere" (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Per rilanciare il turismo nella Capitale a nostro avviso c'è un solo modo: dobbiamo Puntare sui grandi eventi. A partire dalla Ryder Cup, che sarà il prossimo anno ed è un evento importantissimo anche a livello di visibilità televisiva, per proseguire con il Giubileo nel 2025, auspicabilmente con l'Expo nel 2030 e poi con un altro Giubileo, quello dei duemila anni della morte di Cristo, nel 2033. Questa città ha di fronte a sé 10 anni di grandissimi eventi, con grandi risorse che arriveranno, con investimenti pubblici e privati. E' quindi una sfida che non possiamo perdere, visto anche che veniamo da anni passati in cui la nostra immagine è stata un po' appannata". Così, con Adnkronos/Labitalia, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022), 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Per rilanciare il turismo nella Capitale a nostro avviso c'è un solo modo: dobbiamosui. A partire dalla Ryder Cup, che sarà il prossimo anno ed è un evento importantissimo anche a livello di visibilità televisiva, per proseguire con il Giubileo nel 2025, auspicabilmente con l'Expo nel 2030 e poi con un altro Giubileo, quello dei duemila anni della morte di Cristo, nel 2033. Questa città ha di fronte a sé 10 anni dissimi, conrisorse che arriveranno, con investimenti pubblici e privati. E' quindi unache non possiamo, visto anche che veniamo da anni passati in cui la nostra immagine è stata un po' appannata". Così, con Adnkronos/Labitalia, il ...

Advertising

fisco24_info : Roma: Tanzilli (Federalberghi): 'Puntare su grandi eventi, sfida da non perdere': (Adnkronos) - 'Per rilanciare il… - lifestyleblogit : Roma: Tanzilli (Federalberghi): 'Puntare su grandi eventi, sfida da non perdere' - - StraNotizie : Roma: Tanzilli (Federalberghi): 'Puntare su grandi eventi, sfida da non perdere' - LocalPage3 : Roma: Tanzilli (Federalberghi): 'Puntare su grandi eventi, sfida da non perdere' -