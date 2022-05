Padova | studentessa alle autorità | ' E' libero uno Stato che affossa il ddl Zan?'

Advertising

Agenzia_Ansa : La studentessa Emma Ruzzon: 'E' libero uno Stato che affossa il ddl Zan?'. Lo dice in occasione degli 800 anni dell… - Agenzia_Ansa : Studentessa alle autorità presenti alla celebrazione degli 800 anni dell'Ateneo di Padova : 'E' libero uno Stato ch… - kiara86769608 : Padova, il discorso della studentessa davanti a Mattarella: “È libero uno Stato che affossa il ddl Zan? Abbiamo rec… - emigrante81 : RT @tommasosodano: Padova, il discorso della studentessa davanti a Mattarella: “È libero uno Stato che affossa il ddl Zan? Abbiamo record d… - Magda_mavi : RT @tommasosodano: Padova, il discorso della studentessa davanti a Mattarella: “È libero uno Stato che affossa il ddl Zan? Abbiamo record d… -

Agenzia ANSA

Ma l'affondo di Emma sul ddl Zan - Alessandro Zan è un deputato di, così come è cittadina padovana la presidente Casellati - non è passato sotto silenzio. Anche perché, già in precedenza, Emma ...A gettare il sasso è stata Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli Studenti del Bo ... sul ddl Zan - Alessandro Zan è un deputato di Padova, così come è cittadina padovana la presidente ...Dopo avere salutato il presidente della Repubblica, Mattarella e le autorità presenti, la seconda carica dello Stato ha ricordato il concetto fondante alla base dell’università di Padova. “Ottocento ...