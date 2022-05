Expo 2030, Pd: bene voto unanime su comitato promotore (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Oggi la sfida per la candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030 è più concreta. Con il voto unanime di approvazione alla delibera per la Costituzione del comitato promotore si creano le premesse per dare più forza a questo progetto. L’unità espressa dall’Aula Giulio Cesare è un elemento di grande importanza, perché indica un sostegno trasversale e inequivocabile verso un obiettivo che potrà portare alla Capitale risorse, sviluppo e opere utili”. Così in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico in Campidoglio. “Condividiamo la parole del sindaco Roberto Gualtieri affinché Expo 2030 non sia una semplice vetrina, ma un vettore di innovazione per la Capitale, e lo ringraziamo perché dall’insediamento ha lavorato al dossier con impegno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Oggi la sfida per la candidatura di Roma a ospitare l’è più concreta. Con ildi approvazione alla delibera per la Costituzione delsi creano le premesse per dare più forza a questo progetto. L’unità espressa dall’Aula Giulio Cesare è un elemento di grande importanza, perché indica un sostegno trasversale e inequivocabile verso un obiettivo che potrà portare alla Capitale risorse, sviluppo e opere utili”. Così in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico in Campidoglio. “Condividiamo la parole del sindaco Roberto Gualtieri affinchénon sia una semplice vetrina, ma un vettore di innovazione per la Capitale, e lo ringraziamo perché dall’insediamento ha lavorato al dossier con impegno ...

