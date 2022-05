Expo 2030, Gualtieri: contatti con 170 Paesi e missioni da New York all’Africa (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Quanto alle attività inerenti la ‘campagna elettorale’ stanno anche esse procedendo proficuamente. Le ambasciate hanno infatti preso contatto con tutti i 170 Paesi membri del Bie, segnalando la nostra candidatura. Il coordinamento della campagna è stato affidato a Sebastiano Cardi, che sarà coadiuvato da altri special ambassadors, assegnati ciascuno ad una specifica area geografica.” “Le missioni effettuate fino ad oggi hanno visto come destinazione, in ordine cronologico: Burkina Faso e Niger; Parigi (dove sono stati incontrati 12 delegati al BIE); Cambogia, Tailandia e Vietnam; New York e Washington DC; Croazia e Montenegro; Honduras e Messico – quest’ultima missione tutt’ora in corso”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo nell’aula dell’Assemblea capitolina prima del dibattito sulla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Quanto alle attività inerenti la ‘campagna elettorale’ stanno anche esse procedendo proficuamente. Le ambasciate hanno infatti preso contatto con tutti i 170membri del Bie, segnalando la nostra candidatura. Il coordinamento della campagna è stato affidato a Sebastiano Cardi, che sarà coadiuvato da altri special ambassadors, assegnati ciascuno ad una specifica area geografica.” “Leeffettuate fino ad oggi hanno visto come destinazione, in ordine cronologico: Burkina Faso e Niger; Parigi (dove sono stati incontrati 12 delegati al BIE); Cambogia, Tailandia e Vietnam; Newe Washington DC; Croazia e Montenegro; Honduras e Messico – quest’ultima missione tutt’ora in corso”. Così il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo nell’aula dell’Assemblea capitolina prima del dibattito sulla ...

