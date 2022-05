Il Barcellona non molla la pista Romagnoli, Xavi promuove l’affare (Di mercoledì 18 maggio 2022) l’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez ha chiesto al club un centrale di difesa mancino e ha indicato Romagnoli come una priorità Il Barcellona non molla la presa su Romagnoli. Secondo quanto riportato dai media spagnoli vicini ai catalani, Xavi vuole un centrale mancino e Romagnoli è la prima scelta, assieme a Lisandro Martinez. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto e oltre al Barcellona su di lui c’è l’interesse della Lazio e, nelle ultime settimane, si è parlato di un suo possibile rinnovo con il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) l’allenatore delHernandez ha chiesto al club un centrale di difesa mancino e ha indicatocome una priorità Ilnonla presa su. Secondo quanto riportato dai media spagnoli vicini ai catalani,vuole un centrale mancino eè la prima scelta, assieme a Lisandro Martinez. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto e oltre alsu di lui c’è l’interesse della Lazio e, nelle ultime settimane, si è parlato di un suo possibile rinnovo con il Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

lapoelkann_ : Charles non devi MAI sentirti giù. Per la Ferrari ?? stai facendo cose pazzesche. Ti aspettiamo a Barcellona ????, ti… - GraziaMarocco : @Iamsilvergdb Pioli non lo sottovaluterà e i ragazzi faranno una grandissima partita. Comunque se ascolti i comment… - diegocatalano77 : @antorendina Presento la giustifica. Sono sulla via di Barcellona e ieri sera ero con mio fratello che vive in Ligu… - 85pPontic : RT @antorendina: La Ferrari non deve vincere a Barcellona, deve dominare. Circuito ad alto carico aerodinamico, e di trazione. Uno due Lecl… - FrisbeeGoat : @GendusoRiccardo In caso di sconfitta del Torino con la Roma, saresti decimo anche con un pareggio, non c'è bisogno… -