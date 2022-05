Advertising

rinnovabiliit : ?? Dalla progettazione d’avanguardia, alla mobilità sostenibile, fino alle costruzioni in legno. Prende il via… - Teleradiopace : Risparmio energetico ed edilizia sostenibile al Klimahouse di Bolzano: c’è anche un po’ di Tigullio – VIDEO -

Il Sole 24 ORE

Nel mezzo di un passaggio molto complesso per il comparto dell', stretto tra la spinta prodotta dal Superbonus e il rincaro di materiali ed energia, torna afino al 21 maggio la fiera Klimahouse, manifestazione internazionale sul risanamento e l'...... manifestazione internazionale sul risanamento e l'efficienza energetica inche torna in presenza dal 18 al 21 maggio a Fiera. Un appuntamento che non è solo un fondamentale punto ... Edilizia, a Bolzano torna Klimahouse e guarda oltre il Superbonus - Il Sole 24 ORE Bolzano, 18 mag. (askanews) - Nel mezzo di un passaggio molto complesso per il comparto dell'edilizia, stretto tra la spinta prodotta dal ...Progettazione d'avanguardia, costruzioni in legno, mobilità sostenibile ed efficienza, torna Klimahouse 2022 alla Fiera di Bolzano ...