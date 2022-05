Covid Italia: 30.408 nuovi casi e 136 morti. Il bollettino del 18 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Covid, il governo: "Insufficiente adesione ai vaccini, rischi". La lettera alle Regioni Roma, 18 maggio 2022 - Covid - 19 , sono 30.408 i nuovi casi di contagio in Italia nelle ultime 24 ore secondo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022), il governo: "Insufficiente adesione ai vaccini, rischi". La lettera alle Regioni Roma, 182022 -- 19 , sono 30.408 idi contagio innelle ultime 24 ore secondo ...

Advertising

stebellentani : Altra grande regione del nord, la più popolosa d'Italia e duramente colpita dal Covid, la Lombardia. Nel quinquenni… - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - VerdiVeneto : RT @nuova_venezia: Covid, il bollettino del 18 maggio: 30.408 nuovi casi e 136 morti. Tasso di positività all’11,5% - GIMBE : Online il monitoraggio dell'epidemia da #Coronavirus in Italia: 30.927 nuovi casi confermati dal Ministero della Sa… -