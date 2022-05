Prezzo carburante | nuovo rialzo benzina

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Ancora un movimento alquesta mattina sui prezzi consigliati dei carburanti, in particolare per quanto riguarda la, tornata ormai più cara del gasolio dopo circa un mese di inversione. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, che ancora non hanno recepito gli ultimi rialzi sulla. Quotazioni internazionali in aumento per la verde e in calo per il diesel. Brent ina 114 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni avrebbe aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila ...