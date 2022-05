Omofobia | le voci dei presidi sulla circolare del Miur | “Scalpore? Ma se arriva da anni Contro le discriminazioni lavoriamo ogni giorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) “Non c’è nulla di sconcertante. E’ dache esce questae il tema delle, anche sessuali, a scuola, lo affrontiamo, non una volta l’anno”. A rispondere alle polemiche sollevate da Fratelli d’Italia e dalla Lega di fronte alla nota del ministero dell’Istruzione scritta in occasione della Giornata internazionalel’, la bifobia e la transfobia, non è il ministro Patrizio Bianchi, ma chilavora con gli studenti: i dirigenti scolastici. Sono loro che in queste ore hanno ricevuto la comunicazione, firmata dal direttore generale Maria Assunta Palermo, in cui “si invitano i docenti e le scuole digrado, nell’ambito della propria autonomia didattica ed ...