California, a sparare in chiesa un immigrato cinese anti-Taiwan: negli Usa caricature drammatiche di un conflitto globale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – A sparare domenica scorsa in una chiesa presbiteriana di Geneva a Laguna Woods, in California, è stato un immigrato cinese: il 69enne David Chou. Residente a Las Vegas, l’uomo avrebbe deciso di aprire il fuoco contro i fedeli raccolti in preghiera durante una cerimonia religiosa perché animato dall’odio nei confronti di Taiwan. L’aggressore, cittadino statunitense nato in Cina, si è presentato in chiesa con armi da fuoco e bombe molotov, uccidendo un medico di 52 anni e ferendo altre cinque persone. I fedeli presenti sono poi riusciti a immobilizzarlo, chiamando poi la polizia. California, l’immigrato cinese che “odiava Taiwan” Lo sceriffo locale, Don Barnes, ha definito il gesto dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Adomenica scorsa in unapresbiteriana di Geneva a Laguna Woods, in, è stato un: il 69enne David Chou. Residente a Las Vegas, l’uomo avrebbe deciso di aprire il fuoco contro i fedeli raccolti in preghiera durante una cerimonia religiosa perché animato dall’odio nei confronti di. L’aggressore, cittadino statunitense nato in Cina, si è presentato incon armi da fuoco e bombe molotov, uccidendo un medico di 52 anni e ferendo altre cinque persone. I fedeli presenti sono poi riusciti a immobilizzarlo, chiamando poi la polizia., l’che “odiava” Lo sceriffo locale, Don Barnes, ha definito il gesto dei ...

