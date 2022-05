Ascolti TV | Domenica 15 maggio 2022. Amici chiude al 28.6% con 4.3 mln. Solo il 7% per il docufilm su Sanremo (Di lunedì 16 maggio 2022) Maria De Filippi Nella serata di ieri, Domenica 15 maggio 2022, su Rai1 Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, in onda dalle 22.10 alle 23.29, ha conquistato 1.254.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 la finale di Amici, in onda dalle 21.22 alle 24.59, ha raccolto davanti al video 4.327.000 spettatori pari al 28.6% di share (qui gli Ascolti della finale dell’anno scorso). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 917.000 spettatori (4.5%) e Blue Bloods di 979.000 (4.8%). Su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha intrattenuto 1.024.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.17, ha raccolto davanti al video 1.947.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Maria De Filippi Nella serata di ieri,15, su Rai172 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, in onda dalle 22.10 alle 23.29, ha conquistato 1.254.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 la finale di, in onda dalle 21.22 alle 24.59, ha raccolto davanti al video 4.327.000 spettatori pari al 28.6% di share (qui glidella finale dell’anno scorso). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 917.000 spettatori (4.5%) e Blue Bloods di 979.000 (4.8%). Su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha intrattenuto 1.024.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.17, ha raccolto davanti al video 1.947.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle ...

