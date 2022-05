All’Italia del volley di Ilaria Galbusera non riesce l’impresa: l’oro alle Olimpiadi dei sordi va alla Turchia (Di sabato 14 maggio 2022) La Turchia è una vera bestia nera per le ragazze della Nazionale italiana di volley sorde: nella finalissima delle Deaflympics in corso di svolgimento in Brasile le ragazze capitanate dalla bergamasca Ilaria Galbusera si sono dovute arrendere nuovamente alle campionesse del mondo in carica, che qualche mese fa le avevano già superate proprio nell’ultimo atto della rassegna iridata. Finisce ancora 3-1, come nella seconda partita del girone di qualificazione, con la Turchia che già nel primo set ha mostrato i muscoli, allungando subito con un parziale pesantissimo e irrecuperabile, chiudendo sul 25-12. Il secondo parziale segue la stessa falsariga: 5-0 turco in avvio, tentativo di rientro italiano sul 15-11 prima e sul 21-18 poi. La reazione d’orgoglio, però, non basta: ... Leggi su bergamonews (Di sabato 14 maggio 2022) Laè una vera bestia nera per le ragazze della Nazionale italiana disorde: nella finalissima delle Deaflympics in corso di svolgimento in Brasile le ragazze capitanate dbergamascasi sono dovute arrendere nuovamentecampionesse del mondo in carica, che qualche mese fa le avevano già superate proprio nell’ultimo atto della rassegna iridata. Finisce ancora 3-1, come nella seconda partita del girone di qualificazione, con lache già nel primo set ha mostrato i muscoli, allungando subito con un parziale pesantissimo e irrecuperabile, chiudendo sul 25-12. Il secondo parziale segue la stessa falsariga: 5-0 turco in avvio, tentativo di rientro italiano sul 15-11 prima e sul 21-18 poi. La reazione d’orgoglio, però, non basta: ...

