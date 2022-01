Presidente della Repubblica cercasi: e se la risposta venisse dal calcio? (Di sabato 29 gennaio 2022) L’imbarazzante balletto sull’elezione del Presidente della Repubblica non è ancora finito: chissà che una volta non sia il calcio ad aiutare la politica… Una settimana piena di balletti, nomi e strategia per non eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Cinque giorni e sei votazioni non sono stati sufficienti per convergere su uno straccio di nome condiviso quanto basta per la fumata bianca. Dopo decenni in cui il calcio ha sempre e solo chiesto aiuti alla politica, forse è arrivato il momento di sdebitarsi: ecco, tra il serio e il faceto, i cinque candidati ideali (in rigoroso ordine alfabetico) per ereditare il ruolo di Sergio Mattarella. ADRIANO GALLIANI L’uomo delle trattative impossibili e dei trionfi continentali, il Dottore sa come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) L’imbarazzante balletto sull’elezione delnon è ancora finito: chissà che una volta non sia ilad aiutare la politica… Una settimana piena di balletti, nomi e strategia per non eleggere il nuovo. Cinque giorni e sei votazioni non sono stati sufficienti per convergere su uno straccio di nome condiviso quanto basta per la fumata bianca. Dopo decenni in cui ilha sempre e solo chiesto aiuti alla politica, forse è arrivato il momento di sdebitarsi: ecco, tra il serio e il faceto, i cinque candidati ideali (in rigoroso ordine alfabetico) per ereditare il ruolo di Sergio Mattarella. ADRIANO GALLIANI L’uomo delle trattative impossibili e dei trionfi continentali, il Dottore sa come ...

borghi_claudio : Sarà per me un vero onore oggi poter votare @Pres_Casellati come Presidente della Repubblica di tutti gli Italiani.… - matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - GiuseppeConteIT : Sono molto felice che anche le altre forze politiche mostrino di voler convergere su un profilo femminile di alto l… - maola_varalli : RT @matteorenzi: Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una deriva sen… - MimmolaForgia : RT @fabriziobarca: Essere d'accordo al 100%, con Renzi nell'opposizione a nominare a Presidente della Repubblica la dr.ssa Belloni, Capo de… -