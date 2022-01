Ascolti Tv analisi 27 gennaio 2022: “Doc” travolge Morelli e Mastronardi. Del Debbio avanti, Formigli rimonta con Canfora e Ammaniti. Boom Gruber, “Masterchef” e “Schindler’s List” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ascolti Tv al top: Doc a 6,7 milioni e 27,3% con il primo episodio e a 6,160 milioni ed il 29,85% con il secondo; Tg1 a 5,495 milioni e 23,4%; I Soliti Ignoti in replica a 5,444 milioni e 21,4%. Speciali Quirinale: Tg1 11,6% e 11,7%; TgLa7 6,5% al mattino e 4,4% al pomeriggio. Quarta Repubblica Quirinale 3%, Stasera Italia Quirinale 2,14%. Super Gruber in access (8,1%) con Massimo Giannini, Simona Sala, Stefano Zurlo, Beppe Severgnini Mentre il dibattito sul Quirinale in tv si divide lo spazio con Omicron, vaccini, non vax, medicina del territorio, green pass, cure da protocollo e alternative, il 27 di gennaio del 2022 – giornata della memoria – in prima serata è andata in onda su Rai1 la terza puntata di Doc Nelle tue mani. Che ha messo tutti gli altri in difesa. Tanti i film in griglia. Canale 5 ha risposto a Luca ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 28 gennaio 2022)Tv al top: Doc a 6,7 milioni e 27,3% con il primo episodio e a 6,160 milioni ed il 29,85% con il secondo; Tg1 a 5,495 milioni e 23,4%; I Soliti Ignoti in replica a 5,444 milioni e 21,4%. Speciali Quirinale: Tg1 11,6% e 11,7%; TgLa7 6,5% al mattino e 4,4% al pomeriggio. Quarta Repubblica Quirinale 3%, Stasera Italia Quirinale 2,14%. Superin access (8,1%) con Massimo Giannini, Simona Sala, Stefano Zurlo, Beppe Severgnini Mentre il dibattito sul Quirinale in tv si divide lo spazio con Omicron, vaccini, non vax, medicina del territorio, green pass, cure da protocollo e alternative, il 27 didel– giornata della memoria – in prima serata è andata in onda su Rai1 la terza puntata di Doc Nelle tue mani. Che ha messo tutti gli altri in difesa. Tanti i film in griglia. Canale 5 ha risposto a Luca ...

