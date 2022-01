Nasce Nuova Democrazia, il movimento fondato da Biagio Maimone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Proprio mentre deputati e senatori sono all’opera per scegliere il prossimo Presidente della Repubblica Italiana, ecco farsi strada, tra tante macerie della pandemia, la voce umana ed altisonante, che inneggia alla speranza, di un movimento il quale veicola una corrente di pensiero denominata NuovaDemocrazia.it, che richiama al dovere di porre al centro l’essere umano. Il movimento “Nuova Democrazia” sottolinea l’urgenza di porre al centro dell’azione politica “l’Uomo-Dignità, l’Uomo-Diritti umani e civili, l’Uomo-Universo e l’Uomo-Lavoro perché l’Italia possa, finalmente, tornare a vivere e a crescere”. Biagio Maimone, fondatore del movimento “Nuova Democrazia”, afferma: “Non vi è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Proprio mentre deputati e senatori sono all’opera per scegliere il prossimo Presidente della Repubblica Italiana, ecco farsi strada, tra tante macerie della pandemia, la voce umana ed altisonante, che inneggia alla speranza, di unil quale veicola una corrente di pensiero denominata.it, che richiama al dovere di porre al centro l’essere umano. Il” sottolinea l’urgenza di porre al centro dell’azione politica “l’Uomo-Dignità, l’Uomo-Diritti umani e civili, l’Uomo-Universo e l’Uomo-Lavoro perché l’Italia possa, finalmente, tornare a vivere e a crescere”.re del”, afferma: “Non vi è ...

