Caso Peng Shuai, Bach incontrerà la tennista alle Olimpiadi di Pechino 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Thomas Bach incontrerà Pen Shuai in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 febbraio. Nuova svolta nel Caso della tennista cinese, misteriosamente scomparsa dopo aver rivelato gli abusi sessuali subiti un'alta carica dello Stato e ricomparsa settimane dopo, ma senza libertà di comunicare. Nella videochiamata dello scorso 21 novembre, la tre volte olimpionica e il presidente del Cio concordarono di vedersi nella capitale cinese. Da quel momento, Bach e Peng sono rimasti in costante contatto. Il proposito di incontrarsi è stato ribadito la scorsa settimana ed ora l'incontro è fissato. Un portavoce del Cio, come riportato da Bloomberg, ha affermato che "le autorità cinesi sono state molto supportive"

