Vlahovic alla Juve per 75 milioni. Rabbia dei tifosi sugli striscioni. Fiorentina sulle tracce del nuovo attaccante (Di martedì 25 gennaio 2022) La corte spietata della Juventus ha ottenuto l'effetto sperato a Torino: Fiorentina e club bianconero hanno raggiunto l'accordo per le cifre del passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta Sky Sport, i due club hanno raggiunto un accordo sulla valutazione a 75 milioni di euro. La trattativa però non si è ancora conclusa visto che le parti stanno parlando delle modalità di pagamento L'articolo proviene da Firenze Post.

