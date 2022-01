New Holland annuncia che sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) New Holland Agriculture ha annunciato oggi che sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2022. Il marchio accompagnerà i migliori ciclisti del mondo sulle strade italiane e degli altri paesi interessati lungo le 21 tappe del primo dei grandi giri dell’anno. “Siamo entusiasti di questa sponsorizzazione. New Holland è nota per la sua rete capillare e lo stretto rapporto con i clienti, e con questa collaborazione, durante le tre settimane del Giro d’Italia, saremo al fianco dei tanti tifosi e delle comunità rurali che seguono con passione questa competizione. Saremo assieme a loro sulle strade del paese, supportando insieme i migliori ciclisti del mondo lungo il loro percorso attraverso ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) NewAgriculture hato oggi chedel. Il marchio accompagnerà i migliori ciclisti del mondo sulle strade italiane e degli altri paesi interessati lungo le 21 tappe del primo dei grandi giri dell’anno. “Siamo entusiasti di questaizzazione. Newè nota per la sua rete capillare e lo stretto rapporto con i clienti, e con questa collaborazione, durante le tre settimane del, saremo al fianco dei tanti tifosi e delle comunità rurali che seguono con passione questa competizione. Saremo assieme a loro sulle strade del paese, supportando insieme i migliori ciclisti del mondo lungo il loro percorso attraverso ...

Advertising

PneusNews : New Holland annuncia che sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2022 - luciatonini : New Holland annuncia che sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2022 - giancalsp : @Casti_F @baudov1 @_neve Exxor è in attivo e ha 9 mld di cash per operazioni.male non - impercezione : @valibona44 Ma costano più di sei milioni l'uno ma diofa compratevi dei New Holland T8 - pierotorchi : @acffiorentina in attesa che @juventusfc formalizzi offerta per #Vlahovic mi porto avanti. Vi proponiamo in cambio… -