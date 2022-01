Napoli – Gatti: il retroscena sull’offerta degli azzurri. Un club di Serie A pronto a soffiarlo (Di martedì 25 gennaio 2022) Uno degli obiettivi del Napoli in vista dell’estate per la difesa è Federico Gatti, difensore di proprietà del Frosinone. A confermare dell’interesse degli azzurri (per giugno, ndr) è stato lo stesso direttore Guido Angelozzi, che nella serata di ieri ha apertamente dichiarato che il Napoli ne valuta un assalto per i prossimi mesi. A fare il punto sulla trattativa è il portale calciomercato.com, confermando ulteriormente la volontà dei partenopei di farsi sotto per il classe ’98, ma la concorrenza non manca. E addirittura ci sarebbe stata la proposta di De Laurentiis prima dell’acquisto di Axel Tuanzebe. L’offerta degli azzurri Stando alla medesima fonte, l’unico club che ha fatto un’offerta concreta per Gatti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Unoobiettivi delin vista dell’estate per la difesa è Federico, difensore di proprietà del Frosinone. A confermare dell’interesse(per giugno, ndr) è stato lo stesso direttore Guido Angelozzi, che nella serata di ieri ha apertamente dichiarato che ilne valuta un assalto per i prossimi mesi. A fare il punto sulla trattativa è il portale calciomercato.com, confermando ulteriormente la volontà dei partenopei di farsi sotto per il classe ’98, ma la concorrenza non manca. E addirittura ci sarebbe stata la proposta di De Laurentiis prima dell’acquisto di Axel Tuanzebe. L’offertaStando alla medesima fonte, l’unicoche ha fatto un’offerta concreta per...

Advertising

cmdotcom : #Torino, pronta la prima offerta per #Gatti: superate #Juve e #Sassuolo, spunta la proposta del #Napoli [… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Frosinone, il d.s. Angelozzi: 'Gatti piace molto al Napoli, ma per giugno' - ilnapolionline : Primo sondaggio del Napoli per Gatti, ma c'è subito la reazione da Torino - - MundoNapoli : Ds. Frosinone Angelozzi: “Confermo che al Napoli piace Gatti” - infoitsport : Gatti nel mirino del Napoli, il difensore: “La Serie A cambierebbe la mia vita” -