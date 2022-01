LIVE Marocco-Malawi 2-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Hakimi ribalta il risultato! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Marocco che vuole provare a chiudere il discorso qualificazione. 72? Malawi che ora prova a gettarsi in avanti. 70? Goooooooooooooooooooooool, Hakimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, punizione fantastica di Hakimi che trova l’incrocio dei pali, Marocco-Malawi 2-1. 68? Marocco che vuole arrivare al vantaggio. 66? En-Nesyri di testa non trova il primo palo. 64? Angolo sbagliato di Boufal, pallone DIRETTAmente fuori. 62? Conclusione deviata di Mmaee, pallone vicino all’incrocio. 60? Marocco che spinge per arrivare al gol del vantaggio. 58? Giallo per Sanudi, atterrato Boufal. 56? Malawi che prova ad alzare timidamente il baricentro. 54? Brutto ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74?che vuole provare a chiudere il discorso qualificazione. 72?che ora prova a gettarsi in avanti. 70? Goooooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, punizione fantastica diche trova l’incrocio dei pali,2-1. 68?che vuole arrivare al vantaggio. 66? En-Nesyri di testa non trova il primo palo. 64? Angolo sbagliato di Boufal, pallonemente fuori. 62? Conclusione deviata di Mmaee, pallone vicino all’incrocio. 60?che spinge per arrivare al gol del vantaggio. 58? Giallo per Sanudi, atterrato Boufal. 56?che prova ad alzare timidamente il baricentro. 54? Brutto ...

