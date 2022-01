Come sta Egan Bernal? Il comunicato della Ineos: “Condizioni stabili: femore fratturato, polmone perforato” (Di martedì 25 gennaio 2022) Egan Bernal si è dovuto sottoporre a due operazioni chirurgiche nella notte italiana in seguito al brutto incidente rimediato ieri in allenamento, quando è andato a sbattere contro un pullman. Il colombiano resterà in terapia intensiva per 72 ore, con la speranza che il quadro clinico si evolva nel migliore modo possibile. Nel frattempo la Ineos Grenadiers ha diramato un comunicato stampa che parla delle Condizioni fisiche del vincitore dell’ultimo Giro d’Italia “Dopo l’incidente di allenamento di ieri, Egan rimane in Condizioni stabili in terapia intensiva dopo due interventi chirurgici riusciti. Egan ha riportato una frattura delle vertebre, ha il femore destro e la rotula destra fratturati, ha riportato un trauma ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)si è dovuto sottoporre a due operazioni chirurgiche nella notte italiana in seguito al brutto incidente rimediato ieri in allenamento, quando è andato a sbattere contro un pullman. Il colombiano resterà in terapia intensiva per 72 ore, con la speranza che il quadro clinico si evolva nel migliore modo possibile. Nel frattempo laGrenadiers ha diramato unstampa che parla dellefisiche del vincitore dell’ultimo Giro d’Italia “Dopo l’incidente di allenamento di ieri,rimane inin terapia intensiva dopo due interventi chirurgici riusciti.ha riportato una frattura delle vertebre, ha ildestro e la rotula destra fratturati, ha riportato un trauma ...

