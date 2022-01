Votazione Presidente: Fico leggerà solo cognome se inequivocabile (Di lunedì 24 gennaio 2022) Attesa per le 15 la prima Votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che leggerà solo il cognome se inequivocabile. Gli Uffici di presidenza congiunti di Camera e Senato hanno comunicato che lo spoglio durerà circa sei ore. Votazione Presidente: cosa ha affermato Fico? Tra poco inizierà Leggi su periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Attesa per le 15 la primaper eleggere ildella Repubblica. Ildella Camera Robertoha annunciato cheilse. Gli Uffici di presidenza congiunti di Camera e Senato hanno comunicato che lo spoglio durerà circa sei ore.: cosa ha affermato? Tra poco inizierà

