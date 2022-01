Poker Napoli alla Salernitana | il Sassuolo beffa il Torino e lo Spezia supera la Samp

(Di domenica 23 gennaio 2022)4-1 Terza vittoria consecutiva per ilche non lascia scampo, stesa 4-1 al Maradona, e resta in scia della capolista Inter. Gli azzurri dopo essere passati avanti...

- SALERNITANA 4 - 1 Und'autore con tanto di record nel segno di Maradona e ilmette le ali. La squadra di Spalletti travolge una rimaneggiata Salernitana e si mette all'...- Salernitana 4 - 1 Terza vittoria consecutiva per ilche non lascia scampo alla Salernitana, stesa 4 - 1 al Maradona, e resta in scia della capolista Inter. Gli azzurri dopo essere passati avanti con Juan Jesus sono stati ripresi dal guizzo di ...NAPOLI-SALERNITANA 4-1 Un poker d'autore con tanto di record nel segno di Maradona e il Napoli mette le ali. La squadra di Spalletti travolge una rimaneggiata Salernitana e si mette all'inseguimento d ...Napoli- Gli azzurri di Luciano Spalletti battono in maniera meritata la Salernitana nel derby campano. Questa partita avrebbe meritato ...