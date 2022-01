Crisi Ucraina, gli Stati Uniti ordinano alle famiglie del personale dell’ambasciata di Kiev di lasciare il Paese (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha richiesto al Dipartimento di Stato di autorizzare la partenza di tutto il personale non essenziale e delle relative famiglie dalla capitale Ucraina, a seguito delle crescenti tensioni al confine tra Russia e Ucraina . Il Dipartimento di Stato statunitense, secondo quanto riferito da ABC News, ha autorizzato il ritorno negli States per tutti i diplomatici non essenziali. Ma non solo: tutti i cittadini statunitensi attualmente in Ucraina sono Stati invitati, a discrezione personale, ad abbandonare il Paese utilizzando voli commerciali. Il Dipartimento di Stato, in una nota, ha comunicato che «le condizioni di sicurezza, in particolare lungo i confini ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ambasciata degliha richiesto al Dipartimento di Stato di autorizzare la partenza di tutto ilnon essenziale e delle relativedalla capitale, a seguito delle crescenti tensioni al confine tra Russia e. Il Dipartimento di Stato statunitense, secondo quanto riferito da ABC News, ha autorizzato il ritorno negli States per tutti i diplomatici non essenziali. Ma non solo: tutti i cittadini statunitensi attualmente insonoinvitati, a discrezione, ad abbandonare ilutilizzando voli commerciali. Il Dipartimento di Stato, in una nota, ha comunicato che «le condizioni di sicurezza, in particolare lungo i confini ...

