Biathlon | Wierer | “Soddisfatta del tiro | le gambe giravano bene”

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Sono moltodel mioodierno. Ho sentito metro dopo metro che le, ho cominciato spingendo subito sugli sci ma ho sentito dagli allenatori che ero comunque in ritardo di alcuni secondi dalle avversarie che mi precedevano. Così ho ulteriormente alzato l’intensità della sciata e penso di avere fatto un ottimo ultimo giro“. Queste le parole di unaDorotheadopo il trionfo nella mass start della sua Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. L’azzurra è tornata sul gradino più alto del podio dopo 40 gare individuali di digiuno, regalando anche il primo successo stagionale all’Italia del. Una bella iniezione di fiducia per tutta la squadra in vista delle imminenti ...

Coninews : DORO SEI GRANDEEEEE! ?? Ad Anterselva Dorothea #Wierer trionfa nell'ultima mass start di Coppa del Mondo prima dei… - Eurosport_IT : Immensa Dorothea. IMMENSA! ???????? #EurosportBIATHLON | #IBU | #Anterselva | #ANT22 | #Wierer - Gazzetta_it : La Wierer torna regina nella sua Anterselva: che trionfo nella Mass Start #biathlon

In quel momento per Dorothea è arrivato il sostegno di pubblico e tecnici per poter spingere fino all'arrivo ' Ho saputo rimanere tranquilla, mi sono concentrata sulla sciata fino a sentirmi meglio ...Nell prime due uscite nella Coppa del mondo diad Anterselva è rimasta ai piedi del podio, ma proprio nell'ultima gara la beniamina locale Dorotheaha colpito, aggiudicandosi la 12,5 km con partenza in massa. La mass start di ...Dopo ben quaranta gare dall'ultima volta Dorothea Wierer è tornata a vincere nella Coppa del Mondo di biathlon, dominando la mass start di Anterselva e dimostrando un'ottima condizione in vista dell'i ...Dorothea Wierer, 14 mesi dopo l'ultima volta, ha riportato un successo ad una nazionale di biathlon in difficoltà. La perla nella mass start di Anterselva ha un peso anche in chiave Pechino: le sue ...