«Draghi ancora al governo per salvare Pnrr e credibilità europea»

Intervista al professor Maurizio Cotta, che si augura che il premier resti a Palazzo Chigi. E al Quirinale? «Una personalità che sostenga l'azione del governo» risponde il politologo. Alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica, Maurizio Cotta auspica «una necessaria continuità dell'azione di governo per il migliore utilizzo delle risorse del Pnrr, con il prossimo Presidente della Repubblica chiamato a sostenere l'azione dell'esecutivo». E si sbilancia sui nomi: «Marta Cartabia, Letizia Moratti, Pierferdinando Casini, Sabino Cassese, magari anche Franco Frattini». Il politologo analizza lo stato di salute dei partiti italiani, individuando criticità (tante) e positività (poche) di un sistema in crisi, al quale soltanto un «consenso che attraversi gli schieramenti» potrà porre freno. Torinese di nascita, studi alla ...

