Raoul Bova | l' incidente di tre anni fa finisce in tribunale | Non permetto la violenza sulle donne

(Di venerdì 21 gennaio 2022), accusato di avere colpito un automobilista che ha rischiato di investire la sua compagna, ha dichiarato: 'Non permetterò mai lanei confronti delle'.è attualmente sotto processo, dopo essere stato accusato diprivata, minacce e lesioni ai ddi un automobilista; l'risale al 27 aprile 2019: un uomo avrebbe rischiato di investire Rocìo Muñoz Morales, la compagna dell'attore nonché madre delle sue due figlie, Luna e Alma. Il quarantaduenne avrebbe eseguito una manovra pericolosa all'interno di un parcheggio mentree la moglie stavano uscendo da un ristorante. Secondo l'accusa l'attore avrebbe perso il senno e avrebbe gridato, come riferito dal Corriere di ...

Advertising

lilli276 : @lorepregliasco pippo civati raoul bova e lisa simpson - CaffeFou : Rocio Morales: 'Il pugno? Raoul Bova ha difeso la sua donna' - ilSipontinoNet : ?? Raoul Bova sotto processo: accusato di violenza privata, minacce e lesioni - AEmilyHP : RT @_burningstone: Maaaamma mia, quanto se la sono giocati male questa? Potevano farlo fare a Raoul Bova questo personaggio e fare il cross… - _burningstone : Maaaamma mia, quanto se la sono giocati male questa? Potevano farlo fare a Raoul Bova questo personaggio e fare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Bova

è attualmente sotto processo, dopo essere stato accusato di violenza privata, minacce e lesioni ai danni di un automobilista; l' incidente risale al 27 aprile 2019: un uomo avrebbe ...A pochi giorni dall'inizio del processo, che vedeaccusato di violenza privata, minacce e lesioni per avere aggredito un automobilista, la compagna Rocio Munoz Morales rompe il silenzio. La vicenda è finita sul tavolo del tribunale di Roma ...Raoul Bova, accusato di avere colpito un automobilista che ha rischiato di investire la sua compagna, ha dichiarato: 'Non permetterò mai la violenza nei confronti delle donne'. Raoul Bova è attualment ...Tra Chiara Giordano e Raoul Bova c'è stata una delle storie d'amore che ha fatto sognare tutti i fan per oltre dieci anni, ma ecco il nuovo amore dell'attrice.