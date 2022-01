Quirinale | Lollobrigida | ' garantire compattezza del centrodestra'

Advertising

FratellidItalia : RT @AgenziaVISTA: Elezione Quirinale, Lollobrigida (FdI): 'Giusto parlare con tutti. Ci fidiamo di nostri alleati' #Quirinale22 https://t.c… - AgenziaVISTA : Elezione Quirinale, Lollobrigida (FdI): 'Giusto parlare con tutti. Ci fidiamo di nostri alleati' #Quirinale22 - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Quirinale, Lollobrigida 'Nessun grande elettore sia escluso dal voto' - - blogsicilia : #notizie #sicilia Quirinale, Lollobrigida 'Nessun grande elettore sia escluso dal voto' - - ParliamoDiNews : Quirinale, Lollobrigida `Nessun grande elettore sia escluso dal voto` – Libero Quotidiano #quirinale #lollobrigida… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Lollobrigida

Lo afferma il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco, in merito all'eventualità che i parlamentari positivi al Covid non possano votare per l'elezione del nuovo capo ...Ieri la Camera ha approvato un odg del nostro capogruppo Paolo Barelli " e un altro del capogruppo di FdI Francesco" nel quale si è chiesto la "collaborazione" del Governo per ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Per Fratelli d'Italia è importante garantire la compattezza del centrodestra e scegliere un nome di un Presidente della Repubblica che sappia difendere gli interessi della ...(LaPresse) «Il vertice del centrodestra? Nelle prossime ore verrà senza dubbio annunciato». Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco ...