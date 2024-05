Li ha cacciati Uomini e Donne - choc al trono di Ida Platano | Maria De Filippi perde le staffe e li butta fuori

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Idasta tenendo gli italiani con il fiato sospeso i fan di, mai prima di questa edizione si erano succeduti dei colpi di scena tanto inaspettati. A tenere alto l’interesse nelle ultime settimane è soprattutto il cavaliere napoletano Mario Cusitore. Ida ha cercato infatti di lasciarsi tutto il passato alle spalle e di proseguire la conoscenza, ma in questi giorni è arrivata la doccia fredda e durante le ultime registrazioni, ancheDeha preso una decisionesuldi Ida. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo in queste settimane. Il cavaliere ha mostrato molto interesse per Ida, ma ad un certo punto è stato sommerso da segnalazioni che lo accuserebbero di avere dei ...

No, davvero, noi ridiamo e scherziamo perché parliamo di Uomini e Donne , trash e siamo tutti consapevoli che c’è molto di estremizzato e poco di realmente sincero, però che paura guardare l’atteggiamento di Mario Cusitore in queste puntate, ...

Siete pronti ad un nuovo appuntamento con il famoso dating show Uomini e Donne ? Anche oggi andrà in onda una nuova puntata condotta da Maria De Filippi su Canale Cinque alle ore 14,45. Come sempre, in studio ci saranno i noti opinionisti Gianni ...

Uomini e Donne oggi, tornano Alessio e Claudia: cos’è successo tra loro - uomini e donne oggi, tornano Alessio e Claudia: cos’è successo tra loro - Le anticipazioni di uomini e donne di oggi: cosa succede nella puntata dell'8 maggio Non mancheranno le sorprese nella puntata odierna di uomini e donne, ...

Festa della Mamma: “le equilibriste”, la maternità in Italia nel 2024 - Festa della Mamma: “le equilibriste”, la maternità in Italia nel 2024 - Per la Festa della Mamma, pubblichiamo la 9° edizione del rapporto “Le Equilibriste, la maternità in Italia nel 2024”: un bilancio sulle sfide che le donne in Italia devono affrontare quando scelgono ...

Guerra, criminali russi al fronte in Ucraina: uno ha ucciso un uomo e poi ne ha fritto il cuore, l'altro ha smembrato due giovani donne - Guerra, criminali russi al fronte in Ucraina: uno ha ucciso un uomo e poi ne ha fritto il cuore, l'altro ha smembrato due giovani donne - L'altro ha smembrato due giovani donne. Lo riporta TF1. Se i due “compagni” riusciranno a sopravvivere alla guerra, potranno tornare a casa come uomini liberi. Eccoli mentre sorridono insieme in una ...