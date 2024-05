Calcio Dilettanti 2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La chiusura del campionato di Serie D permette di delineare il primo quadro dei posti per i ripescaggi. Al momento dalla D all’Eccellenza sono scese le due emiliano romagnole Borgo San Donnino e Mezzolara, ma domenica lo United Riccione gioca il playout a Tivoli, poi bisognerà attendere il percorso nazionale negli spareggi delle due vincenti dei playoff di Eccellenza (finali Terre di Castelli-Correggese e Granamica-Pietracuta). Al momento però, con 2 sole squadre in arrivo dalla D, i posti per le vincenti dei playoff di Promozione sono 4 su 4, quindi tutte le vincenti delle finali di domenica (Bobbiese-Alsenese, Bibbiano-Arcetana, Valsanterno-Solarolo e Cattolica-Faenza) sarebbero ripescate, con lo Sporting Scandiano vincitore della Coppa prima esclusa. A catena sono 7 i posti liberi dalla Prima categoria alla Promozione (6 se scende il Riccione), con lo Smile (domenica finale playoff ...