CM com – Juventus - Alex Sandro può tornare in Brasile | le ultime|Primapagina

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 2024-05-07 17:30:00 Arrivano conferme: Un futuro già scritto. Lontano dalla. Dopo 9 in Italia tra le fila del club bianconero,si appresta a salutare il nostro Paese e la Serie A per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. All’età di 33 anni e col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il difensore brasiliano ha iniziato a valutare le proposte che il suo entourage gli sta sottoponendo – tra cui quelle dall’Arabia Saudita – per la prossima stagione e una delle ipotesi che stanno prendendo piede è quella di un ritorno a casa.PRIMI SONDAGGI – Secondo quanto riferisce il portale UOL Esporte, nei giorni scorsiè stato oggetto dei primi contatti col San Paolo, che avrebbe manifestato il desiderio di aprire una trattativa, alla luce del grave infortunio al ...

