Strage di Bargi | ecco perché dobbiamo parlare di cyber security

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non sembra che tra le piste seguite dalla procura di Bologna per le indagini sull'esplosione avvenuta nella centrale idroelettrica divi sia quella legata all'incidente informatico. Eppure sarebbe il caso di farsi alcune domande. InsideOver.

Strage 2 agosto, il processo a Cavallini in Cassazione - strage 2 agosto, il processo a Cavallini in Cassazione - Il processo sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna a carico dell'ex Nar Gilberto Cavallini approda in Corte di Cassazione. In primo grado e in appello Cavallini era stato condannato ...

Stragi sul lavoro, non è più tempo di parole - Stragi sul lavoro, non è più tempo di parole - La Costituzione dice che siamo un Paese fondato sul lavoro, ma non è più tempo di parole. È ora che qualcuno si passi la mano sulla coscienza e ammetta una volta per tutte le proprie responsabilità ...

Morti sul lavoro, dopo la strage di Casteldaccia anche Mattarella chiede di più: la patente a punti del Governo Meloni non basta - Morti sul lavoro, dopo la strage di Casteldaccia anche Mattarella chiede di più: la patente a punti del Governo Meloni non basta - Dopo la strage di Casteldaccia, arriva il monito del Presidente della Repubblica. Ma cosa sta facendo il Parlamento per la sicurezza