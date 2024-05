Le ambizioni del club Il Monza deve alzare l’asticella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il codice del calcio non prevede limiti, soprattutto se sei ile l’ambizione è dettata e lasciata in eredità da Silvio Berlusconi. L’ambizione è sempre quella di provare a ottenere risultati sempre più prestigiosi, e così a, che in Formula Uno è il Tempio della velocità, il prossimo traguardo è quello dei 100 punti nelle prime due stagioni in Serie A. Raffaele Palladino (nella foto) può anche distrarsi un attimo e dare uno sguardo al tachimetro della sua squadra: per andare a cento all’ora manca un’accelerata da 3 punti e ritrovare il rettilineo dopo 6 curve dove è mancata la vittoria, dove i punti conquistati sono solo 3, ma dove il controllo non è mai mancato. Anche sui cordoli, vedi Lecce o Lazio con la sterzata nel finale per rimettersi in scia alle avversarie in classifica. Dal Torino all’ultimo pareggio contro Tudor, tra episodi e ...