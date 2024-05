Anticipazioni Uomini e Donne | Mario cerca di riconquistare Ida

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Siete pronti ad un nuovo appuntamento con il famoso dating show? Anche oggi andrà in onda una nuova puntata condotta da Maria De Filippi su Canale Cinque alle ore 14,45. Come sempre, in studio ci saranno i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino che commenteranno i fatti più salienti del centro studio. Ma ora è arrivato il momento di scoprire tutte le novità delle nuove registrazioni, grazie alledell’influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Ida Platano(ilcorrieredellacitta.com)fa un gesto molto importante per Ida Come ben ricorderete dalle scorse, la tronista Ida Platano ha deciso di abbandonare definitivamente il suo trono. Delusa dal suo comportamento, Ida ha eliminato ...

Nei giorni scorsi si sono tenute nuove registrazioni di Uomini e Donne , che hanno assistito a diversi colpi di scena in studio. A riportare quanto accaduto in studio è stato il sito LorenzoPugnaloni.it, che ha svelato ciò che andrà prossimamente in ...

Uomini e donne, anticipazioni: Ida rivede Mario ma non lo perdona, Asmaa via con Cristiano - uomini e donne, anticipazioni: Ida rivede Mario ma non lo perdona, Asmaa via con Cristiano - In studio per l'ultima registrazione della stagione del talk show c'è stato spazio per il ritorno di Ida e Mario. I due a distanza di qualche settimana dalle riprese in cui si sono detti addio hanno a ...

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 maggio 2024/ Una coppia del trono over chiude - uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 maggio 2024/ Una coppia del trono over chiude - uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 maggio 2024: spazio al trono over con la dama Sabrina che annuncia la sua decisione.

Uomini e Donne, registrazione 6 maggio: Daniele ha scelto Gaia - uomini e Donne, registrazione 6 maggio: Daniele ha scelto Gaia - uomini e Donne, anticipazioni 6 maggio. Nell'ultima registrazione della stagione del programma Daniele ha scelto Gaia.