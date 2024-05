Spogliatoi Troise esulta | | Per noi è iniziato un altro campionato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Per noi èun". Ed ènel migliore dei modi per il Rimini. E misterlo sa. Conosce il cuore della sua squadra. Quel cuore che in tante occasioni inlo ha salvato e che ieri sera a Gubbio ha permesso di fare un salto in avanti che fa sognare. "Abbiamo giocato una partita importante – dice l’allenatore dei biancorossi –. Abbiamo avuto la capacità di accelerare, rallentare, soffrire e colpire al momento giusto. È stata una bella serata. Quando c’è una partita da dentro o fuori questa squadra tira fuori tutto il suo potenziale. Avevamo preparato più partite, perché non sapevamo quale sarebbe stato l’atteggiamento dei nostri avversari. È successo tutto quello che abbiamo provato". Con un assalto finale. "Alla fine ci siamo giocati il tutto ...

"Per noi è iniziato un altro campionato". Ed è iniziato nel migliore dei modi per il Rimini. E Mister Troise lo sa. Conosce il cuore della sua squadra. Quel cuore che in tante occasioni in campionato lo ha salvato e che ieri sera a Gubbio ha ...

