Usa - Stormy Daniels vuota il sacco | Ho fatto sesso con Donald Trump

La pornostar Stormy Daniels ha conferma to in aula che fece sesso con Donald Trump in una camera d'albergo dopo la cena. "Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario", ha raccontato, aggiungendo di ...

