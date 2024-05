Meteo - il ciclone normanno arriva in Italia e scatta l’allerta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Maltempo e piogge da nord a sud, alla faccia della primavera. È la previsione di Lorenzo Tedici,rologo di.it, che anticipa l’arrivo indel. “Porterà piogge e temporali con locali grandinate su tutto il nord e tra Sardegna e Toscana – spiega l’esperto -. Al sud, in questa prima fase, sono previsti solo isolati piovaschi in Campania, per il resto il tempo sarà asciutto e relativamente caldo con massime fino a 28°C”.Leggi anche:, in arrivo unsull’: piogge e temporali,l’allarme in diverse regioniLeggi anche: Maltempo, allertagialla per temporali: le regioni a rischio nelle prossime ore Quando e dove Nella giornata di oggi, mercoledì 8 maggio, il ...