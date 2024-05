AUSL Romagna è una delle tre finaliste degli European Sustainable Energy Awards 2024 - ausl romagna è una delle tre finaliste degli European Sustainable Energy Awards 2024 - Il piano di ausl romagna mira a trasformare ogni aspetto dell'impatto ambientale degli ospedali, dall'efficienza energetica all'uso delle energie rinnovabili, dal consumo idrico alla mobilità ...

"Buoni pasto più alti": 5.709 firme - "Buoni pasto più alti": 5.709 firme - La Cisl Fp romagna consegna 5709 firme all'ausl per chiedere un aumento del buono pasto e migliorare la qualità del cibo per i dipendenti.

Allarme Dengue in Regione: aumento del 600% dei casi preoccupa le autorità sanitarie - Allarme Dengue in Regione: aumento del 600% dei casi preoccupa le autorità sanitarie - Sono esplosi in Emilia romagna, i casi di Dengue, aumentando del 600% rispetto all’anno precedente, come riportato dal Dipartimento di Sanità pubblica. Questo incremento è stato discusso durante un co ...