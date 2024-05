Donnarumma è finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta interna del Psg contro il Barcellona in Champions Donnarumma è finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta interna del Psg contro il Barcellona in Champions. Il portiere classe ...

Il Barcellona è in vantaggio e i propri tifosi festeggiano durante la partita col Psg, quelli avversari invece, tra tensione e lamentele, se la prendono con Donnarumma , reo secondo alcuni tifosi di trovarsi fuori posizione sul tap in di Raphinha. ...

Dembelè come Donnarumma . L`attaccante del Paris Saint-Germain è stato ampiamente contestato dai tifosi del Barcellona , che non hanno gradito...

I tifosi del PSG non vogliono più Donnarumma in porta: “Vedere Navas in panchina è un insulto” - I tifosi del PSG non vogliono più donnarumma in porta: “Vedere Navas in panchina è un insulto” - Ma anche un'altra serata amara per Gigio donnarumma che è stato protagonista di qualche uscita non proprio perfetta: nella rabbia dell'uscita in semifinale contro il Borussia Dortmund tanti tifosi ...

Champions League, Psg-Dortmund 0-1: Hummels riporta il Borussia in finale a Wembley, Mbappé e compagni fermati da quattro legni - Champions League, Psg-Dortmund 0-1: Hummels riporta il Borussia in finale a Wembley, Mbappé e compagni fermati da quattro legni - La rete di Hummels al 50' bissa il successo dell'andata in semifinale. Parigini fermati da quattro legni oltre ai due dell'andata ...

Donnarumma tiene in corsa il PSG: al Parco dei Principi è 0-0 al 45' col Dortmund - donnarumma tiene in corsa il PSG: al Parco dei Principi è 0-0 al 45' col Dortmund - E' finito 0-0 il primo tempo al Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, ritorno delle semifinali di Champions League.