AstraZeneca ritira il vaccino | Provoca trombosi Covid - in Italia somministrato a medici e poliziotti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha fatto un annuncio ufficiale,to in tutto il mondo ilanti-, questa è la motivazione: "Puòrerare". Ma quel prodotto era statoa milioni di persone anche in, in particolare era servito per "proteggere" tutto il personale sanitario e gli agenti di polizia, tra i primissimi a sottoporsi all'iniezione. L'azienda farmaceutica - riporta Rai News - ha aggiunto che procederà al ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio del Vaxzevria in Europa.giustifica la sua decisione parlando di un "eccedenza di vaccini aggiornati disponibili". Segui su affarni.it