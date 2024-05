Toti si autosospende dopo l' arresto - al suo posto il vice Alessandro Pian - il governatore | Sono tranquill - , indagato anche Moncada Esselunga

«Non commentiamo le inchieste, né gli arresti o gli avvisi di garanzia. Certo, mi limito a constatare che dopo quattro anni di indagini , l’arresto avviene a un mese dalle elezioni europee»: il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista al ...

Il sindaco di Genova, dopo l’arresto del presidente della Regione, evoca il crollo del ponte Morandi: «Non siamo in ginocchio, come non lo eravamo dopo il crollo del 2018» Il sindaco di Genova, dopo l’arresto del presidente della Regione, evoca ...