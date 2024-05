Valditara fanalino di coda nella fiducia ai ministri | solo il 18% degli italiani lo approva Sondaggio NOTO

Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Ha destato molto scalpore la decisione dell’istituto di Pioltello, in provincia di Milano, di chiudere la scuola e sospendere le lezioni in occasione del Ramadan, considerata l’elevata presenza di bambini musulmani ...

Il preside nte dell' Ancodis , Rosolino Cicero, commenta un'affermazione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita a Potenza. L'articolo Ancodis : “Valditara parla di preside vicario. Ma nella realtà non ha alcuna ...

Sondaggi politici, Crosetto il ministro più popolare. Bocciatura per Valditara e Santanchè - Sondaggi politici, Crosetto il ministro più popolare. Bocciatura per valditara e Santanchè - L’indagine condotta dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Repubblica. Tajani e Giorgetti in ascesa ma undici esponenti di governo su ventitré perdono ...

Scuola – Prova scritta concorso presidi. ammesso l’84,9%. Valditara: “Ho disposto accertamento responsabilità per le disfunzioni emerse” - Scuola – Prova scritta concorso presidi. ammesso l’84,9%. valditara: “Ho disposto accertamento responsabilità per le disfunzioni emerse” - Ieri, presso la Nuova Fiera di Roma, si è svolta la prova scritta della procedura concorsuale riservata ai ricorrenti del concorso per dirigente scolastico del 2017, prova prevista dal D.M. prot. 107 ...

Valditara: “Prima il libro di testo, la scrittura e poi il tablet”. Ma c’è il problema dei rincari - valditara: “Prima il libro di testo, la scrittura e poi il tablet”. Ma c’è il problema dei rincari - Il libro deve tornare ad essere al centro delle attività didattiche secondo il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe valditara.