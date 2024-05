Un mare di viola a Roma | riapre l’incantevole campo di lavanda

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A fine mesesi tinge di lilla con l’apertura di undinella città eterna. Grazie all’idea e al lavoro di Francesca De Iuliis, imprenditrice agricola, è stato possibile realizzare tale progetto, lavorando su un terreno lasciato dal papà scomparsa, in cui è nato il primo lavandeto. Quando apre ildi? Secondo quanto riferito da Secret, la data di apertura deldiè il 31 maggio 2024. Resterà aperto nelle seguenti date: 1-2-7-8-9-14-15-16 giugno. LEGGI ANCHE:–Glicine in fiore a: dove scattare le foto più incantevoli Gli orari di apertura sono venerdì e sabato dalle 17:30 alle 20:30, la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 17:30 ...

Si alza il sipario sulle sfide del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2024 . Sarà una giornata molto azzurra, visto che saranno ben sei gli italiani a scendere in campo in questo mercoledì. Il primo di tutti sarà Luciano Darderi , che ...

Lucia Bronzetti è pronta ad affrontare uno dei tornei più importanti dell’annata, il Master 1000 di Roma . Nella terra di casa la verucchiese può trovarsi bene, con la riprova che arriverà presto, nel suo primo turno in programma oggi o domani (il ...

Gli Internazionali d’Italia entrano nel vivo. Seconda giornata valida per il primo turno del WTA 1000, dove si giocheranno le altre ventidue partite. Non ci sono ancora le prime sedici del torneo, ma quella di domani sarà una giornata zeppa di ...

Israele chiede ai palestinesi di evacuare i quartieri est di Rafah - Israele chiede ai palestinesi di evacuare i quartieri est di Rafah - roma (ITALPRESS) - L'esercito israeliano ha iniziato a chiedere ... La zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis comprende ospedali da campo e tendopoli per i palestinesi sfollati ...

Reka Consulting: Innovazione e Performance nel Digital Marketing - Reka Consulting: Innovazione e Performance nel Digital Marketing - roma, 8 mag. (askanews) – In un ecosistema digitale sempre ... l’agenzia incarna l’innovazione e l’efficienza nel campo del digital marketing. Leonardo Delzoppo ha iniziato il suo percorso nel mondo ...

Mandas, da terzo portiere a protagonista: ora aspetta la Lazio per il rinnovo - Mandas, da terzo portiere a protagonista: ora aspetta la Lazio per il rinnovo - Da terzo portiere a titolare d'emergenza dopo l'infortunio di Provedel: il greco aspetta la chiamata della Lazio per il rinnovo di contratto ...