Brivido per Pollone - ma sembra ok Martino | Uniti e matur - sono fiducioso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Era importante vincere e ritrovarci sul 2-0 dopo le due partite casalinghe. Un match dove il senso di squadra è emerso ancora di più e in cui abbiamo dimostrato grande mentalità e compattezza". Coach Antimocommenta così a caldo l’affermazione dei forlivesi contro Vigevano, soddisfatto dei suoi ragazzi. Cinque giocatori in doppia cifra (Xavier Johnson, Federico Zampini, Daniele Magro, Todor Radonjic e Daniele Cinciarini) e soprattutto "sacrificio da parte di tutti, anche da parte di quelli che hanno inciso meno. Michele Munari è rimasto in campo per 7 minuti anche per ovviare al problema alla caviglia di Luca, ma la squadra non ha fatto trasparire preoccupazione e Radonjic si è saputo adattare al ruolo trovando sempre buone soluzioni". A proposito, in questi casi c’è inevitabile apprensione, specie dopo l’infortunio di Allen, ma la ...