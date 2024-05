AstraZeneca ritira il suo vaccino Covid in tutto il mondo I media inglesi | Ora risarcimenti milionari

Covid - Astrazeneca ritira il vaccino in tutto il mondo L'azienda ha riconosciuto per la prima volta che Vaxzevria può causare trombosi come raro effetto collaterale Il vaccino contro il Covid del gigante farmaceutico Astrazeneca è stato ritirato in tutto il mondo dopo che l'azienda ha riconosciuto per ...

AstraZeneca ritira il suo vaccino 'anti' Covid Vaxzevria a livello mondiale dopo ammissione trombosi e effetti avversi AstraZeneca ritira il suo vaccino 'anti' Covid Vaxzevria da tutto il mondo. E' finita la storia legata al siero anglo-svedese, tristemente conosciuto in Italia per aver provocato la morte della 18enne Camilla Canepa e non solo. Pochi giorni fa la ...