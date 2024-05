(Di mercoledì 8 maggio 2024) La sentenza che spedisce il Nuoto Club Monza ai playout era stata già scritta. La sconfitta per 15 a 9 incassata dall’ambizioso Milano, medaglia d’argento nel Girone 1, serve solo a ribadire lo sconcertante rendimento offerto dal settebello biancorosso nel girone di ritorno. I ““, nella seconda parte della stagione regolare, sono stati capaci di battere solo Novara e Verona, piazzatesi, rispettivamente, in ultima (con 0 punti) e penultima posizione. Troppo poco per pensare di evitare i playout. In questa “coda“ di campionato la formazione allenata da Stefano Ingegneri, titolare della terz’ultima piazza, sfiderà la Libertas Rari Nantes, penultima nel Girone 2. Monza, grazie al vantaggio assicurato dal miglior piazzamento, potrà giocare in casa il primo incontro e, soprattutto, l’eventuale bella. Gara-tre è ...

Pallanuoto Serie B. I granchi ko a Metanopoli, ora c’è Perugia - pallanuoto Serie B. I granchi ko a metanopoli, ora c’è Perugia - La sentenza che spedisce il Nuoto Club Monza ai playout era stata già scritta. La sconfitta per 15 a 9 incassata dall’ambizioso Milano metanopoli, medaglia d’argento nel Girone 1, serve solo a ribadir ...

Lerici, missione compiuta. La goleada vale i playoff - Lerici, missione compiuta. La goleada vale i playoff - Sarà la Wp Milano metanopoli, seconda del girone 1, l’avversaria da battere: sabato 18, gara-1 in trasferta, ritorno mercoledì 22 in casa ed eventuale ‘bella’ sabato 25 ancora in esterna. "Il livello ...

B maschile. La griglia di playoff e playout - B maschile. La griglia di playoff e playout - Sabato 4 maggio si è chiusa la regular season della serie B maschile. Retrocedono in serie C Waterpolo Novara, pallanuoto Tolentino, Aquademia, e San Mauro. Da sabato 18 maggio al via le semifinali ...