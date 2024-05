Tchoukball Serie B - conclusa la stagione regolare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Con la giornata di domenica del campionato diB di, disputata a Copparo, si èlaper le due squadre ferraresi, Ferrara Caplit e Ferrara Caplaz. Prima partita di giornata tra Ferrara Caplaz e Blue Wallers Empoli: i padroni di casa riescono ad esprimere il gioco che nell’ultima giornata è mancato, staccando gli empolesi fin dalla prima frazione ed aumentando il divario fino al punteggio finale di 65-27. Nel secondo appuntamento è andato in scena l’ultimo derby ufficiale della: in campo gli esperti Caplaz fanno valere il proprio gioco come nella partita precedente, i Caplit provano a dosare le proprie forze e al termine dei 45 minuti di gioco il tabellone recita il punteggio di 76-27 per i Caplaz.Terzo ed ultimo appuntamento di ...