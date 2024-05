Mentana è nero di rabbia | l’ultimatum a La7 su Gruber Si dimette?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In una recente dichiarazione, Enricoha espresso il proprio disappunto per le “molto sgradevoli e offensive” parole usate da Lillial termine del telegiornale di due giorni fa, andato oltre i tempi previsti. La puntata di “Otto e mezzo” del 6 maggio è iniziata in ritardo a causa dell’edizione del Tg diretta da, il quale ieri sera ha ammesso il ritardo che però – a quanto pare – il lunedì non sarebbe così strano: “Ieri sera siamo andati un po’ lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo, In più come ogni lunedì c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, come era ...